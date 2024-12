Emirates inaugura a Casablanca il suo travel retail store più grande

Emirates introduce per la prima volta in Nord Africa il suo concetto di travel retail store inaugurando Emirates World, il più grande aperto finora dal vettore, con una superficie di 534 mq. Situato nel centralissimo Franklin Roosevelt Boulevard, Emirates World invita i clienti a visitarlo per ricevere consigli di viaggio e ispirazione per le destinazioni, sia da parte dei consulenti della compagnia aerea che attraverso tecnologie intelligenti.

“L’apertura di Emirates World a Casablanca - commenta Adnan Kazim, vicepresidente e chief commercial officer di Emirates - arriva solo tre settimane dopo l’inaugurazione del nostro primo travel retail store in Africa, mantenendo la nostra promessa di migliorare il viaggio dei nostri clienti attraverso la rete di Emirates nel continente che comprende 19 città”.

Nove sportelli per l’assistenza clienti

Progettato con una palette di colori chiari, il concept store ricorda il look e le sensazioni tipici del volo, ulteriormente amplificate dall’ambiente open space, simile a una lounge. Nove sportelli di assistenza clienti offrono una gamma di servizi che vanno dalla pianificazione degli itinerari di viaggio al supporto per le prenotazioni e l’emissione dei biglietti, fino alle richieste di informazioni generali.