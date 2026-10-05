Emirates sbarca all’aeroporto di Helsinki

Nuovo aeroporto nel network di Emirates. La compagnia ha annunciato lo sbarco sullo calo di Helsinki, con l’unico collegamento diretto attivo tutto l’anno tra Finlandia ed Emirati Arabi Uniti.

Il decollo da Dubai è previsto alle 08:15,con arrivo a Helsinki alle 14:30, il volo di ritorno parte invece da Helsinki alle 16:20 e atterra a Dubai alle 00:20 del giorno seguente; l’operativo è giornaliero ed è stato programmato per consentire connessioni da e per le principali destinazioni della compagnia aerea.

Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates ha sottolineato come Helsinki sia “la porta d’ingresso del Paese” e rappresenti “uno snodo chiave per esplorare altre zone della Finlandia”. Ha poi aggiunto: “Ringraziamo le autorità finlandesi ed emiratine per il loro sostegno, che ha reso possibile questo lancio. Non vediamo l’ora di offrire il nostro prodotto e servizio pluripremiato ai viaggiatori diretti in Finlandia per lavoro o per piacere e di mettere in contatto i viaggiatori finlandesi con la nostra rete globale”.