Ethiopian lancia il business jet per voli vip e privati

Voli charter per Vip o piccoli gruppi. È questo il target a cui si rivolge Ethiopian Airlines con l’introduzione in flotta di un Boeing 737-800 che verrà riservato a servizi privati. Questa nuova offerta conferma l'impegno di Ethiopian Airlines nel servire investitori, comunità imprenditoriali e tutti i viaggiatori che cercano un'esperienza di viaggio charter di alto livello con un servizio di prima classe.

Il nuovo Boeing 737-800 Business Jet è progettato per offrire un'esperienza di viaggio eccezionale grazie alla sua cabina, caratterizzata da sedili premium e interni raffinati per il massimo comfort. La disposizione personalizzata dei posti, da 19 per operazioni commerciali a 32 per operazioni private, garantisce un'atmosfera esclusiva e intima, accogliendo un numero selezionato di passeggeri.

L'introduzione di questo business jet testimonia l’impegno della compagnia nel fornire soluzioni di viaggio flessibili e di alto livello, adatte alle esigenze di leader aziendali, diplomatici e viaggiatori privati.

“In qualità di principale compagnia aerea africana, siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per migliorare la nostra offerta e soddisfare le richieste uniche della nostra clientela – spiega Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines -. Con l'aggiunta di questo Boeing 737-800 Business Jet, portiamo il nostro servizio charter a nuovi livelli, garantendo ai nostri clienti un'esperienza di lusso, massima comodità e un servizio di livello. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a favorire le opportunità di business e investimento in Africa e oltre.”

Grazie alla sua autonomia ed efficienza operativa, il Boeing 737-800 VIP assicura un viaggio per operazioni charter a corto e medio raggio, con orari di volo personalizzati, accesso a terminal privati e servizi di bordo esclusivi.