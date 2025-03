Il gruppo Lufthansa chiude il 2024 con oltre 37,5 miliardi di euro di ricavi, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente, ma l’utile netto cala del 17,5% a 1,38 miliardi, per la diminuzione dei prezzi dei biglietti.

L’aumento dei costi operativi e gli scioperi del primo trimestre hanno avuto un impatto negativo per centinaia di milioni di euro. È quanto comunica il colosso europeo dei cieli che controlla le compagnie Anche i conti di Air France-Klm, altro colosso europeo dei cieli, mostrano un aumento dei ricavi, ma l’utile cala di oltre il 50%.

Come riporta il Corriere della Sera, nel 2024 il gruppo ha trasportato 131,3 milioni di passeggeri su oltre 991 mila voli e gli aerei sono decollati con un tasso di riempimento medio dell’83,1%. Ma se il fatturato ha sfiorato i 38 miliardi, salendo del 6%, i costi operativi sono aumentati di più (8,7%), portando l’Ebit rettificato a 1,645 miliardi, in calo del 38,7% rispetto all’anno precedente e il margine scendere dal 7,6% al 4,4%. L’obiettivo dell’intero gruppo è dell’8%.

“Il calo rispetto all’anno precedente è dovuto a diversi fattori, in particolare nella prima metà dell’anno - spiega una nota del gruppo -: gli scioperi hanno pesato sul segmento passenger airlines per circa 450 milioni di euro. Le compagnie hanno inoltre dovuto affrontare un significativo calo dei ricavi medi all’inizio dell’estate, a causa del forte aumento dell’offerta di posti a livello industriale. Anche i costi significativamente più elevati, soprattutto in Germania, hanno avuto un impatto negativo. Inoltre, la produttività nelle operazioni di volo è stata penalizzata da ulteriori ritardi nelle consegne degli aeromobili. Grazie anche a un minor onere per interessi rispetto all’anno precedente”.

Swiss si conferma al primo posto per utili: nel 2024 ha registrato nel 2024 più o meno i valori record del 2023 (801 milioni. “Il calo dell’utile operativo è dovuto principalmente alla diminuzione di 948 milioni degli utili di Lufthansa Airlines”. Si conferma il rafforzamento di Eurowings (203 milioni di Ebit rettificato). In terreno positivo Austrian Airlines (+76 milioni) e Brussels Airlines (59 milioni).

“Il 2024 è stato un anno diviso in due fasi - commenta in una nota Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa -. Nei primi sei mesi, abbiamo dovuto affrontare un significativo calo dell’utile operativo, dovuto tra l’altro a scioperi, ritardi nelle consegne degli aeromobili e sfide operative nei nostri hub . Nel corso dell’anno, tuttavia, la tendenza si è invertita, con due trimestri consecutivi in cui abbiamo generato ricavi superiori ai 10 miliardi di euro ciascuno per la prima volta, e nel quarto trimestre abbiamo superato l’utile dell’anno precedente”.