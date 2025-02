Da 1 miliardo di euro era scesa a 650 milioni, almeno nelle stime di Iag. Ora la valutazione di Lufthansa per Air Europa arriva a 800 milioni. C’è da dire che, in mezzo, c’è stata la pandemia con il blocco totale dei voli, che ha fatto crollare la stima di Iberia. Poi la ripresa vorticosa dei viaggi aerei ha evidentemente fatto risalire le quotazioni.

Ma se Iag aveva abbandonato l’operazione, Lufthansa ora sembra intenzionata a proseguire, come riporta preferente.com.

I vari interessati avranno tempo fino alla fine di questa settimana per presentare offerte non vincolanti per rilevare una parte di Air Europa. Lufthansa, oltre al 25 per cento delle azioni, ha offerto fino a 10 Boeing 787 alla compagnia aerea spagnola, che attualmente possiede circa 25 aeromobili di questo modello.