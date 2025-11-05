IAG: pressing sulle performance di British Airways

Iag chiede a British Airways di migliorare le vendite anche grazie alla profonda trasformazione tecnologica avviata dalla compagnia.

Come riporta preferente.com, il vettore britannico lancerà un nuovo sito web e una nuova app mobile tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, concentrandosi su offerte personalizzate; il meccanismo consentirà anche di migliorare il sistema di gestione delle vendite e dei ricavi.

Il sistema consentirà infatti di adattare i prezzi dei biglietti in base alla domanda, alla prenotazione anticipata e all’occupazione dei voli.

Per British la sfida è anche quella dell’hub di Heathrow, da tempo alle prese con la saturazione, che sta rendendo difficile il rispetto degli orari. Per questo la compagnia aerea ha lanciato un piano incentrato sull’automazione e sull’intelligenza artificiale. L’investimento, superiore a 100 milioni di sterline, include la migrazione di migliaia di server sul cloud e l’integrazione di nuovi strumenti tecnologici.