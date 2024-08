La domanda globale di viaggi aerei è ulteriormente aumentata in luglio, con un incremento vicimo al 10% rispetto al 2023.

Questo il dato diffuso dalla Iata, che pubblicato i suoi numeri mensili per luglio 2024, con una capacità totale di posti in aumento di una percentuale simile.

Il load factor di luglio, come riporta Travelmole, è stato dell’86%, in leggero aumento, e l’interruzione dei servizi informatici verificatasi il 19 luglio non ha avuto un impatto negativo significativo sui numeri. Secondo la Iata, la domanda internazionale è aumentata del 10% rispetto a luglio 2023, mentre la capacità è aumentata del 10,5% su base annua. Tuttavia il load factor internazionale è sceso all’85,9%.

“Luglio è stato un altro mese positivo. Infatti, la domanda di passeggeri ha raggiunto il massimo storico per il settore e in tutte le regioni, eccetto l’Africa, nonostante l’interruzione causata dall’interruzione dei servizi informatici del 19 luglio “, ha affermato Willie Walsh, direttore generale di Iata.