Latam e Sony Pictures insieme per la promozione del film di Paddington

Sta per uscire nelle sale cinematografiche ‘Paddington in Perù’, il terzo capitolo della saga del celebre orsetto e, per l’occasione, Latam Airlines Group collabora con Sony Pictures per la promozione del film celebrando il tema del viaggio e della scoperta di nuove mete, tema che si sposa con la mission di Latam, che collega l’Europa (oltre ad America, Africa e Oceania) al Sud America con connessioni dirette, inclusi 12 voli in partenza da Roma e Milano per l’Aeroporto di Guarulhos a San Paolo, l’hub più dinamico del Brasile. San Paolo funge infatti da porta d’accesso alla regione verso sia le città principali, sia quelle più periferiche, collegando oltre 120 destinazioni in tutto il Sud America, incluso il Perù.

Davide Ioppolo, regional commercial director, si dice soddisfatto della collaborazione con “un’azienda di caratura internazionale come Sony Pictures per l’uscita del film ‘Paddington in Perù’. Un film - aggiunge - che mette al centro l’avventura, la scoperta e il legame con il Perù, una delle destinazioni più affascinanti che serviamo. Latam Airlines Group è il ponte che unisce l’Europa al Sud America e, attraverso questa partnership, desideriamo elevare ogni singolo viaggio alla scoperta delle meraviglie del Sud America”.

La partnership, oltre ai canali Latam, si sviluppa in altre azioni di comunicazione: una campagna cinema nazionale sui circuiti Uci Cinemas e The Space e una campagna digital su canali entertainment.