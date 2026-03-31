Lot apre il nuovo diretto Roma-Cracovia

Lot Polish Airlines accorcia le distanze tra l’Italia e la Polonia. Il vettore ha attivato ieri il nuovo diretto Roma-Cracovia, che sarà operato il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e la domenica.

La programmazione prevede partenze da Fiumicino alle 12:40 il lunedì e il venerdì; e alle 13:00 il martedì, il giovedì e la domenica.

La rotta sarà servita con Boeing 737 MAX 8, configurati nelle due classi Lot Business Class e Lot Economy Class.

“Siamo lieti di poter ampliare la nostra operatività da Roma Fiumicino con nuovi voli per Cracovia. Significa offrire più opzioni e più possibilità di viaggio ai passeggeri del bacino di utenza di Roma - afferma Amit Ray, director for Italy, DACH Markets, Malta and India, e head of global corporate and strategic sales di Lot Polish Airlines -. Per noi l’Italia è un mercato d’importanza strategica dalla crescita significativa. Con l’aggiunta di questa nuova rotta, soddisfiamo le richieste degli operatori del settore turistico e rispondiamo alla crescente domanda dei turisti e di chi viaggia per affari”.