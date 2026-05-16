Pubblicata la semplificazione paesaggistica per le imprese open air, soddisfazione di Faita Federcamping

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio la norma di semplificazione per le modalità installative dei mezzi mobili di pernottamento nelle strutture turistico ricettive all’aria aperta: oggi quindi campeggi e villaggi turistici, muniti di autorizzazione paesaggistica, non dovranno più richiederla per ciascun mezzo.

Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping, ha espresso soddisfazione e ha dichiarato: “Guardiamo alla stagione 2026 con fiducia. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segna un traguardo importante per il nostro settore, frutto di un impegno costante della Federazione. Le nuove disposizioni, grazie anche alla semplificazione delle procedure autorizzative, offrono maggiore certezza e velocità nella pianificazione degli investimenti, con ricadute positive sull’economia dell’open air, sull’indotto e con effetti anche sull’occupazione. Potremo accogliere i nostri ospiti con soluzioni di soggiorno sempre più sostenibili, a basso impatto ambientale e caratterizzate da elevati standard di servizio e comfort; pienamente in linea con i livelli internazionali di un settore in cui l’Italia occupa un ruolo di primo piano in Europa”.

Il dettaglio della norma

La norma, come spiega una nota di Faita Federcamping, consente di considerare tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica la collocazione dei cosiddetti “veicoli ricreazionali” (caravan, mobil home e autocaravan), perché le aree della struttura nel suo complesso ne sono già fornite. I mezzi, conformi alle norme UNI EN 13878:2007, dovranno essere in linea con i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, privi di collegamento di natura permanente al suolo, e forniti di sistemi che ne assicurino la facile rimovibilità.

Anche le procedure per gli interventi necessari all’adeguamento strutturale e qualitativo delle aree attrezzate, come ad esempio la riqualificazione delle aree idonee al posizionamento di roulotte e camper, sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.