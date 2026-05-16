Il Giappone oltre le mete classiche offre esperienze autentiche e meno affollate per i viaggiatori italiani nel 2026. Mentre Tokyo e Kyoto rimangono imperdibili, destinazioni come Nagano, Fukuoka, Takayama, Himeji e Kanazawa permettono di scoprire il vero spirito giapponese attraverso natura incontaminata, gastronomia locale e tradizioni millenarie.

Il Giappone continua a essere una delle mete più desiderate, ma il modo di esplorarlo si sta evolvendo. Accanto agli itinerari classici, cresce l’interesse per esperienze più mirate e personali, costruite attorno a passioni specifiche come la gastronomia, la moda o la cultura tradizionale. La piattaforma Omio suggerisce perciò una selezione di destinazioni e percorsi alternativi per scoprire il Sol Levante oltre le tappe più conosciute.

Nagano: Alpi giapponesi e onsen autentici

Circondata dalle montagne, Nagano è la meta ideale per chi cerca una pausa immersa nella natura. Nota per aver ospitato le Olimpiadi invernali del 1998, è oggi una destinazione da vivere tutto l’anno, tra paesaggi alpini, villaggi tradizionali e sorgenti termali. Nagano è famosa anche per i soba (noodles di grano saraceno) e per il sake locale, prodotto grazie all’acqua purissima di montagna.

Per chi arriva dall’Italia, è possibile raggiungere Nagano in circa 1 h 30 con un treno diretto da Tokyo.

A Nagano si può: visitare il tempio Zenko-ji, uno dei più importanti del Giappone; raggiungere il Jigokudani Monkey Park per vedere le scimmie delle nevi; pernottare in un ryokan tradizionale a Shibu Onsen.

Fukuoka: street food e cultura contemporanea

Affacciata sull’isola di Kyushu, Fukuoka è una città dinamica ma rilassata, ideale per chi vuole vivere un Giappone più informale e contemporaneo. È famosa per la sua scena gastronomica, in particolare per gli yatai, le iconiche bancarelle di street food che animano la sera, e per il tonkotsu ramen, uno dei più amati del Paese.

Da Tokyo, Fukuoka è raggiungibile con voli diretti o in treno fino a Hakata Station.

A Fukuoka si può: cenare negli yatai lungo le strade della città; passeggiare sul lungomare e nei quartieri centrali; utilizzarla come base per esplorare Kyushu.

Takayama: fascino alpino nelle Alpi giapponesi

Immersa nelle Alpi giapponesi, Takayama offre un lato del Giappone più lento e autentico, dove case di mercanti in legno, birrifici di sake e paesaggi montani creano un’atmosfera da cartolina. Spesso definita la “Piccola Kyoto”, la città è particolarmente amata per il suo centro storico meravigliosamente conservato.

Da Tokyo, Takayama è raggiungibile in circa 4h30 di treno via Nagoya; da Nagoya, i treni diretti impiegano circa 2h30.

A Takayama si può: passeggiare nel quartiere storico di Sanmachi Suji; assaggiare il manzo locale di Hida e visitare i tradizionali birrifici di sake; esplorare i mercati mattutini lungo il fiume Miyagawa.

Himeji: il castello samurai più bello del Giappone

A breve distanza da Osaka, Kyoto o Kobe, Himeji è nota soprattutto per il suo spettacolare castello bianco, considerato la fortezza feudale più bella e meglio conservata del Giappone. Oltre al suo monumento Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la città offre eleganti giardini e un’atmosfera più rilassata.

Da Osaka, Himeji è raggiungibile con un treno diretto in circa 30-60 minuti; da Kyoto, il viaggio dura circa 1 ora.

A Himeji si può: visitare il Castello di Himeji, il più famoso castello samurai del Giappone; passeggiare tra i tranquilli giardini Koko-en; provare le specialità locali come l’Himeji oden.

Kanazawa: tradizione e design sul Mar del Giappone

Affacciata sul Mar del Giappone, Kanazawa è una delle città più affascinanti per chi cerca un equilibrio tra tradizione e contemporaneità. Quartieri storici, case dei samurai e teahouse convivono con una scena artistica vivace, rendendo la città una valida alternativa a Kyoto. Kanazawa è anche una meta ideale per gli amanti del cibo, grazie al pesce freschissimo e al mercato di Omicho.

Da Tokyo, Kanazawa è raggiungibile in treno diretto in circa 2h30.

A Kanazawa si può: passeggiare nel quartiere delle geishe di Higashi Chaya; visitare il Kenrokuen, tra i giardini più belli del Giappone; e splorare il 21st Century Museum of Contemporary Art.