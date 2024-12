Lot nomina Adriano Gabrielli rappresentante per lo sviluppo aziendale sul mercato italiano

Lot Polish Airlines rafforza la sua presenza in Italia nominando Adriano Gabrielli rappresentante per lo sviluppo aziendale. Gabrielli supporterà i partner della distribuzione nel mercato italiano, collaborando direttamente con Amit Ray, direttore per Italia, India, mercati DACH e responsabile vendite globali del vettore.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore aereo e commerciale, Gabrielli arriva da Royal Jordanian, dove dal 2023 si occupava di agenzie di viaggi d’affari. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni tra le fila di American Airlines. “Siamo lieti di accogliere Adriano Gabrielli nel nostro team – ha dichiarato Amit Ray, direttore Italia, India, mercati Dach e responsabile vendite globali, corporate e strategiche di Lot –. L’Italia per noi ha un’importanza strategica, e con Gabrielli proseguiremo la nostra crescita nel mercato con nuove idee e collaborazioni mirate nel settore turistico”.

Attualmente, la compagnia collega Roma, Milano Malpensa e Venezia con il suo hub globale di Varsavia e Roma con Radom in Polonia.