Qatar Airways aggiunge anche Toronto al suo network sul Nord America

Ancora una new entry per il network di Qatar Airways sul Nord America. La compagnia con base a Doha lancerà un nuovo collegamento diretto per l'Aeroporto Internazionale Pearson di Toronto a partire dall'11 dicembre 2024, con tre voli settimanali.

Si tratta della quattordicesima rotta della compagnia aerea nelle Americhe, la seconda in Canada, aggiungendosi a Montréal, che dal suo esordio ha trasportato più di 1,6 milioni di passeggeri. “La rotta per Toronto rappresenta un impegno forte e duraturo per fornire ai clienti di Qatar Airways la connettività potenziata che meritano, oltre all'accesso al nostro servizio leader mondiale e al prodotto di bordo Qsuite – commenta l’amministratore delegato Badr Mohammed Al-Meer -. L'aggiunta di un quattordicesimo gateway al nostro network per le Americhe testimonia anche il nostro obiettivo di mantenere una presenza chiave nel mercato locale e consolida la nostra reputazione di connettore globale affidabile”.