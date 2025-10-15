Riyadh Air: il 26 ottobre il primo volo, rotta su Heathrow

Riyadh Air rompe gli indugi e prepara il debutto nel mercato dei collegamenti aerei a due anni di distanza dall’annuncio della nascita della compagnia. È fissato per il 26 ottobre il primo volo in assoluto della nuova compagnia dell’Arabia Saudita, con la rotta tra Riyadh e Londra Heathrow, che sarà operata con un B787-9.

Si tratterà tuttavia di un avvio parziale, effettuato con un aereo in leasing, si legge su Simpleflying: il servizio sarà infatti inizialmente disponibile solo per i dipendenti e le famiglie della compagnia aerea e del suo proprietario, il Fondo Saudita di Investimento Pubblico (PIF). Questi primi passeggeri potranno acquistare i biglietti iscrivendosi al nuovo programma fedeltà di Riyadh Air, Sfeer, che è stato lanciato anch'esso oggi. La vendita dei biglietti al pubblico inizierà una volta che Riyadh Air riceverà i suoi primi due 787-9 da Boeing entro la fine dell'anno.

Sulla rotta Riyadh Air sarà il quarto operatore: Saudia effettua il volo tre volte al giorno, British Airways due e Virgin Atlantic un volo giornaliero.