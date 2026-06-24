Cambio della guardia alla carica di head of communications Italy per Ryanair. La new entry sarà Rossella Amato, che avrà la responsabilità delle attività di relazioni con i media, comunicazione corporate e PR per il mercato italiano e ricoprirà inoltre il ruolo di portavoce della compagnia nel Paese.

In una nota la compagnia low cost spiega che la manager “vanta oltre 15 anni di esperienza nelle aree della comunicazione aziendale, delle media relations, della gestione della reputazione e delle relazioni con gli stakeholder. Prima di entrare in Ryanair ha ricoperto il ruolo di Senior Lead, Global Corporate Communication & Internal Engagement presso Avolta/Autogrill, guidando le attività di comunicazione corporate e reputazione nell'area Emea. In precedenza ha maturato esperienze in Assolombarda e Ferrero”. Rossella Amato succede a Fabrizio Francioni.