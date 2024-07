Cresce la presenza di Ryanair in Marocco. Il vettore low cost ha infatti inaugurato la quarta base nel Paese con il posizionamento di due aerei a Tangeri, scale sul quale aveva iniziato le operazioni lo scorso mese di maggio con anche due voli ‘italiani’, Milano Bergamo e Roma Ciampino.

Grazie a questa novità la compagnia porterà a quota 25 in totale le rotte servite, aggiungendo 13 nuovi collegamenti (5 domestici e 8 in Europa). In totale per l’estate 2024 i posti disponibili sul Marocco saranno oltre 5 milioni, con un possibile forte impulso al turismo nel Paese.

“L'apertura della nostra ultima base porta l'investimento totale di Ryanair in Marocco a oltre 1,4 miliardi di dollari, sostenendo oltre 5mila posti di lavoro diretti e indiretti e favorendo la crescita dell'economia turistica locale – ha commentato il ceo Eddie Wilson -. Non vediamo l'ora di continuare a sostenere l'economia del Marocco, così come la connettività regionale e internazionale, posizionando Tangeri come una delle principali destinazioni estive”.