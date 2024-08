Ryanair, Wilson: “La Calabria diventerà per noi come la Sardegna”

“L’anno scorso sono andato a Reggio Calabria e adesso è collegata con circa 10 diversi servizi per Milano, la Spagna, il Regno Unito, la Germania. Trasformeremo la Calabria come abbiamo trasformato la Sardegna”. A sostenerlo è Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, che nell’intervista rilasciata a La Stampa illustra i progetti della compagnia sulla regione.

“Quest’anno trasportiamo oltre 62 milioni di passeggeri in Italia. E’ il nostro mercato di maggior successo, a dispetto del governo centrale, che non fa nulla per incoraggiarci, a differenza delle regioni”.

“Negli ultimi anni il carburante è rincarato, l’inflazione generale e i costi del personale sono aumentati – aggiunge il manager nell’intervento riportato dal Corriere della Calabria -. Noi continuiamo a offrire un servizio eccezionale ai viaggiatori italiani. L’ultimo trimestre non è stato buono, ma pensiamo a lungo termine. Il confronto del 2024 con l’anno scorso è difficile perché nel 2023 abbiamo approfittato della ripresa del traffico aereo di più e più presto dei concorrenti e siamo cresciuti del 30%” E, chiude Wilson, “Non siamo di quelli che quando arriva una crisi e le cose vanno male perdono la testa”.