Volotea lancia oggi l’Alghero-Parigi Orly

Parte oggi il nuovo collegamento da Alghero a Parigi Orly operato da Volotea. Con due frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì, la nuova rotta rappresenta un'importante novità per il network della compagnia in Sardegna. La rotta verrà operata anche in bassa stagione, per destagionalizzare i flussi: una scelta strategica che mira a supportare l’economia locale non solo nei mesi estivi, ma anche nei periodi meno affollati, offrendo nuove opportunità al settore turistico e agli operatori del territorio.

Quest'anno Volotea scende in pista con un network ancora più ricco di novità per i viaggiatori in partenza da Alghero. Oltre al nuovo collegamento per Parigi Orly, nelle prossime settimane decolleranno anche i primi voli per Firenze e Bordeaux, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio dallo scalo sardo.

“L’avvio del collegamento tra Alghero e Parigi Orly rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per migliorare la connettività della Sardegna con le principali destinazioni europee – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Grazie a questa nuova rotta, non solo rendiamo più accessibile Parigi ai passeggeri sardi, ma contribuiamo anche a rafforzare il flusso turistico internazionale verso il nord dell’Isola. Operando questa connessione anche in bassa stagione, vogliamo favorire un turismo più bilanciato durante tutto l’anno, supportando l’economia locale e le attività commerciali del territorio. La nostra missione è da sempre quella di offrire voli diretti, comodi e a tariffe competitive, garantendo ai viaggiatori un’esperienza di qualità e rafforzando il nostro legame con le comunità in cui operiamo”.

“Il nuovo collegamento tra Alghero e Parigi rappresenta un importante traguardo nella partnership con Volotea, concretizzando un desiderio di lungo corso con un volo diretto verso l’aeroporto cittadino di Parigi Orly - ha dichiarato Fabio Gallo, general manager Sogeaal -. Questo collegamento non solo renderà più semplice raggiungere una delle metropoli più affascinanti d'Europa, ma contribuirà anche ad attrarre nuovi flussi turistici, generando importanti benefici economici e sociali”.