Vueling in pista per l’assunzione di nuovi copiloti, con l’obiettivo di organizzare al meglio le operazioni per la stagione estiva 2025.

La compagnia aerea Iag, come riporta Preferente, ha appena aperto il processo di selezione. L’intenzione è quella di coprire eventuali assenze per malattia e riduzioni dell’orario di lavoro.

Alcuni dei requisiti richiesti sono i seguenti: essere copilota con licenza rilasciata dall’Easa, avere un certificato medico di classe 1 e inglese Iaco di livello 4. Verrà valutata anche l’esperienza in termini di ore di volo sui modelli A320, A330 o A340.

Secondo gli ultimi dati, Vueling dispone di una flotta di circa 125 aerei. Il 60% è costituito da A320, modello del quale esistono 75 unità. Segue l’A320 Neo con 25. La low cost conta circa mille 200 piloti.