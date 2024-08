Vueling potenzia le frequenze tra Genova e Barcellona . Per la stagione invernale 2024/25, partire dal 31 ottobre 2024, il vettore opererà sulla rotta tre voli a settimana: a quelli già consolidati del martedì e del sabato, si aggiungerà infatti un servizio aggiuntivo il giovedì.

L’incremento delle frequenze, afferma in una nota Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, “conferma le ottime relazioni con il vettore e contribuisce a migliorare la connettività aerea del nostro scalo e a ridurne la stagionalità, a beneficio anche del territorio. Un’ottima notizia che conferma il successo di questa rotta e dimostra la fiducia e la volontà del vettore di investire sulla città di Genova”.

“In Vueling - aggiunge Jordi Pla, director of Network and Alliances di Vueling - siamo fortemente impegnati nella destagionalizzazione, lavorando per offrire collegamenti strategici non solo durante il periodo estivo ma anche nella stagione invernale. Aumentando le frequenze tra Genova e Barcellona, puntiamo a mettere in campo una strategia basata su una maggiore frequenza dei voli, con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un servizio migliore e sempre più diversificato”.