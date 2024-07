Vueling continua il suo percorso di investimenti nell’intelligenza artificiale unendo l’IA più tradizionale, che usa già da anni, a quella generativa. Ultimo step, come spiega Javier Alvarez, IT Director della compagnia aerea spagnola, è infatti un copilot basato sull’IA generativa, che sarà pronto a breve.

“Credo - spiega in un’intervista a Il Sole 24 Ore - che questa nuova tecnologia possa aiutare le compagnie aeree in almeno tre aree: nell’ottimizzazione di alcuni processi, che richiedono molto dispendio di energia se fatti manualmente, nella customer experience e nel processo di staff augmentation. Stiamo sviluppando un sistema che interverrà in aiuto del gruppo di volo quando in qualsiasi momento uno dei componenti dell’equipaggio dovesse avere un problema”.

Un aiuto prezioso per lo staff

E cita il caso in cui, in assenza di un membro dello staff con determinate conoscenze, gli altri sono costretti a leggere manuali operativi anche molto lunghi, di migliaia di pagine. “Il sistema creato da noi - aggiunge - è capace di comprendere in linguaggio naturale le domande dei membri dell’equipaggio, andare alla documentazione, cercare la risposta più appropriata e fornirla in pochi secondi. E fornire non solo la risposta, ma anche il numero di pagina da dove ha appreso quelle informazioni”.

Accanto all’IA generativa, quella tradizionale consente a Vueling, ad esempio, di essere a conoscenza del momento più adatto per fare la manutenzione preventiva di un velivolo, “ma anche come ottimizzare molte altre cose sui voli: scegliere la tariffa migliore per un determinato collegamento, ad esempio. Usiamo un copilot creato da noi e basato su AI che suggerisce ai nostri analisti i prezzi da proporre tenendo conto di vari fattori”.