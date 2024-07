Un totale di 124 aerei, 250 rotte, 200mila voli operati all’anno e un organico di 4.600 persone. Queste le cifre raggiunte da Vueling in vent’anni di attività. Un anniversario che il vettore ha voluto celebrare con un evento sul monte Tibidabo, luogo iconico di Barcellona, sua città natale.

Per l’occasione, centinaia di ospiti hanno incontrato Luis Gallego, ceo di Iag, e Carolina Martinoli, presidente e ceo di Vueling; presente anche l’ambasciatore di Roma, oltre a rappresentanti dei settori del turismo e dell’aviazione, funzionari di Barcellona e del Governo della Catalogna, rappresentanti di aziende spagnole e giornalisti da diversi Paesi europei.

“Vueling ha iniziato con due aerei, 5 rotte e un team di 120 persone - ha ricordato Carolina Martinoli, presidente e ceo di Vueling - Oggi copriamo 250 rotte; abbiamo molto da festeggiare e non è un caso che lo stiamo facendo al Tibidabo, un luogo iconico di Barcellona”.

L’impegno nel nostro Paese

Per quanto riguarda l’Italia, in queste due decadi Vueling è passata dal servire una sola città, Roma, a essere presente in 15 aeroporti, con una proposta per questa stagione estiva di 39 collegamenti diretti verso 15 destinazioni in 6 Paesi. Nel 2024, Vueling ha raggiunto 30 milioni di passeggeri a Roma Fiumicino e 5 milioni a Venezia Marco Polo, dove opera dal 2006.

A livello di flotta, nel 2015 la compagnia aerea ha introdotto il suo primo A321 e nel 2018 il primo A320neo, uno degli aerei con i motori più efficienti e importante tassello della strategia per limitare il proprio impatto ambientale. Nel 2021 ha operato il suo primo volo utilizzando carburanti sostenibili per l’aviazione Saf e impegnandosi a raggiungere l’obiettivo di utilizzare il 10% di Saf entro il 2030, quasi il doppio rispetto al requisito del 6% dell’Unione europea. Come parte del gruppo Iag, si è inoltre posta l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’implementazione della strategia FlightPath Net Zero.