Nuovi voli per Turchia e Norvegia nell’inverno di Vueling

Vueling sarà la prima compagnia aerea spagnola a offrire voli diretti per Istanbul e Tromsø da Barcellona. A partire dal 29 ottobre 2024 e fino al 29 marzo 2025 il vettore opererà tre frequenze settimanali il martedì, giovedì e sabato da Barcellona all’aeroporto di Istanbul. Con questa nuova rotta, Vueling diventa l’unica compagnia aerea spagnola che programma attualmente un collegamento diretto con la città turca. A partire dal 30 marzo 2025, inoltre, il vettore amplierà la sua offerta portandola a 7 frequenze settimanali, come riporta Hosteltur.

Per quanto riguarda, invece, l’altra novità, il volo Barcellona-Tromsø verrà inaugurato dal 30 novembre 2024 all’11 gennaio 2025, in coincidenza con le prossime vacanze di Natale, con collegamenti ogni sabato per la destinazione. La località norvegese è conosciuta in tutto il mondo per essere uno dei posti migliori per assistere all’aurora boreale, grazie alla sua posizione strategica all’interno del Circolo Polare Artico.