Wizz Air lancia la Rimini-Varsavia dal 21 maggio

Wizz Air annuncia una nuova rotta internazionale che collegherà Rimini a Varsavia, rafforzando la connettività tra la riviera romagnola dopo gli altri collegamenti recentemente annunciati. Il nuovo collegamento nasce all’interno di una collaborazione sempre più solida con AIRiminum, società di gestione dell’Aeroporto “Federico Fellini”, e rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dello scalo come punto di riferimento per i voli internazionali da e verso l’Europa centro-orientale.

La nuova rotta sarà operata con quattro frequenze settimanali – ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – garantendo la massima flessibilità per ogni tipologia di viaggiatore (biglietti già disponibili per l’acquisto). I voli verranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo.

“Dopo Katowice, Cracovia e Breslavia – evidenzia l’Assessora regionale a turismo, sport e commercio Roberta Frisoni – si rafforza l’accessibilità alla nostra riviera e all’Emilia-Romagna da parte dei turisti polacchi, che oggi rappresentano il primo mercato estero per tasso di crescita nella Regione e terzo mercato assoluto nelle presenze in riviera, superando la Francia. Dal 2019 ad oggi abbiamo assistito ad una crescita progressiva e costante di arrivi e presenze, una performance partita dal basso che auspichiamo possa avere ulteriore slancio nel piano di sviluppo dell’aeroporto Fellini e degli altri scali regionali”.