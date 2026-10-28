A tu per tu con i Pirenei: riapre l’hotel più alto della Francia

Gli amanti dell’alta montagna non potranno che gioirne: dopo quasi 30 anni di chiusura ha riaperto, a un’altitudine di 2620 metri, l’hotel più alto della Francia, accessibile solo grazie a una funivia privata.

Il suo nome è Hôtel des Laquets e fu costruito tra il 1930 e il 1933 per ospitare i visitatori e gli alpinisti diretti al Pic du Midi. Nel corso della sua storia è entrato a far parte dell’alpinismo dei Pirenei, prima di chiudere. Ora il 4 stelle, rinnovato grazie a un investimento complessivo di 12 milioni di euro spesi in diversi anni, dispone di 16 camere doppie, un ristorante, un bar e aree relax con sauna e hammam. L’attrazione principale è, tuttavia, la posizione. Le camere e gli spazi comuni offrono, infatti, viste mozzafiato sui Pirenei, garantendo un soggiorno all’insegna della tranquillità e del contatto con la natura. Gli ospiti che pernottano all’Hôtel des Laquets potranno inoltre godere di un’esperienza gastronomica eccezionale, creata dallo chef stellato Michelin Stéphane Tournié. Essendo l’hotel all’interno di una International Dark Sky Reserve, offre condizioni particolarmente favorevoli per l’osservazione delle stelle.