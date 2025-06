Anche in Spagna si torna al last minute, il caso Meliá

Anche in Spagna si torna indietro? Dopo il boom post pandemico delle prenotazioni anticipate, si torna al last minute. O almeno questo è quello che rivela Meliá alla testata spagnola Preferente, spiegando che, alle soglie dei mesi estivi, ha registrato “una forte ripresa delle prenotazioni sotto data”.

Una tendenza, quindi, non solo italiana. Solo pochi giorni fa su questa agenzia riportavamo le parole di diversi esponenti del turismo organizzato nostrano che certificavano il ritorno al vecchio vizio del last minute.

Le aspettative per la stagione

Per l’estate 2025 il Gruppo alberghiero ha comunque aspettative “positive” e prevede, secondo quanto riferito a Preferente, una stagione “solida con buone prospettive di occupazione e fatturato”.

Sul fronte del prodotto, invece, si punta sull’alta fascia, dal momento che “continua a esserci un forte interesse per il segmento premium e lusso, nonché per le camere superior”, così come “per il modello all-inclusive di qualità, soprattutto per le famiglie”.