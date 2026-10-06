Blastness, in collaborazione con Adyen, annuncia il lancio di BlastnessPay,una soluzione digitale per l’automazione e la gestione dei pagamenti online e fisici progettata per il settore alberghiero.

Il progetto sarà presentato nel corso di TTG Travel Experience a Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre.

“La piattaforma - spiega la nota - supporta gli hotel nell’adozione di processi di pagamento sicuri, tracciabili e coerenti con i requisiti introdotti dalla direttiva UE PSD2, preparandoli anche alla futura evoluzione normativa prevista dalla PSD3. Aspetto ancor più rilevante per il mercato, considerando che, secondo l’Hospitality & Travel Report 2025 di Adyen, il 35% delle strutture ricettive italiane intervistate ha registrato un aumento significativo dei tentativi di frode nell’ultimo anno”.

Il tool offre un unico ambiente digitale per i pagamenti online e offline, automatizzando incassi, pre-autorizzazioni e rimborsi.

“Con BlastnessPay compiamo un passaggio strategico e portiamo i pagamenti all’interno della ‘Blastness Suite’, la piattaforma che riunisce tutti i sistemi sviluppati da Blastness per il mondo alberghiero. Mettiamo a disposizione degli hotel uno strumento capace di governare l’intero ciclo della transazione sulla base delle condizioni di ogni prenotazione - spiega Andrea Delfini, founder & ceo di Blastness -. Il nostro obiettivo è trasformare una delle aree più complesse dell’operatività alberghiera in una soluzione tecnologica integrata e performante, in grado di proteggere i ricavi, migliorare il controllo finanziario e ridurre le attività manuali, garantendo procedure più semplici, sicure e una maggiore tutela rispetto a contestazioni e frodi”.