Bocca, Federalberghi: “Dal turismo arrivano centinaia di migliaia di posti di lavoro”

La verità di rivelare finalmente l’importanza del turismo nell’economia del nostro Paese. È questa l’essenza della Veritas secondo Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, il quale è arrivato a TTG Travel Experience sottolineando come troppe volte il settore sia visto, erroneamente, come un semplice fatto di costume. “Al contrario”, precisa, “genera centinaia di migliaia di posti di lavoro, rappresenta miliardi di fatturato e dunque la verità è mettere davanti agli occhi di tutti la rilevanza economica del comparto”.

Anche per l’anno che verrà Bocca non sembra preoccupato sulla salute della travel industry, l’unica variabile sulla quale risulta difficile fare delle previsioni sono le instabilità geopolitiche, soprattutto la guerra in Medio Oriente. “Qualora il conflitto dovesse coinvolgere Paesi della Nato, potrebbe accadere che la gente viaggerà di meno per paura. Al di là di questo, non vedo altri rischi nel 2025”.