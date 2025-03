Chia Laguna: Anita Cancelliere nuova director of sales

Una nuova director of sales per Chia Laguna Resort. È Anita Cancelliere, che avrà il compito di guidare le strategie commerciali del resort, rafforzandone il posizionamento sui mercati nazionale e internazionali e sviluppando sinergie strategiche con Hilton Hotels & Resorts, di cui fanno parte due delle tre strutture del complesso, e con i principali stakeholder d’alta gamma a livello globale.

Anita Cancelliere vanta oltre 12 anni di esperienza nelle vendite e nel marketing, con un focus particolare negli ultimi 7 anni nell’hospitality di alto livello. Nel 2024 ha ricoperto il ruolo di director of sales & marketing presso il San Clemente Palace Kempinski LHW – Venice, mentre dal 2018 al 2024 è stata director of sales, marketing & Pr del Grand Hotel Villa Serbelloni – Lake Como.

“Siamo entusiasti di accogliere Anita nella nostra squadra – commenta Ksenia Muzykantova, group director sales & marketing di IHC –. Il suo know-how e la sua esperienza saranno determinanti per proseguire il percorso di crescita del Chia Laguna nel segmento upper-scale, rafforzando la visibilità nazionale e internazionale della destinazione e consolidando il valore dell’esperienza di soggiorno offerta. Dal 2021, con il rebranding di due dei nostri hotel sotto l’egida di Hilton, abbiamo intrapreso un percorso di posizionamento sempre più distintivo: Anita avrà il compito di accelerare questa evoluzione e far conoscere sempre di più Chia Laguna come meta esclusiva per i viaggiatori più esigenti.