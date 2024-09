Cushman&Wakefield Italia rafforza il team hospitality con un nuovo ingresso

Cushman&Wakefield Italia potenzia il settore hospitality. Il Gruppo annuncia l’ingresso di Francesco Calia - professionista con oltre 23 anni di esperienza nel settore immobiliare internazionale -, che assume l’incarico di head of hospitality Italia.

Si tratta in realtà di un ritorno. Calia ha infatti già operato nel Gruppo, prima di ricoprire ruoli di rilievo tra le file di CBRE Italy.

Calia opererà dalla sede di via Turati a Milano e sarà affiancato da Alessandro Belli, head of investments del settore hospitality, che sarà basato presso la sede di Roma e sarà referente del team per il Centro e il Sud Italia.

“Crediamo fortemente nel settore alberghiero italiano e riteniamo che possa continuare a dare buoni risultati negli anni a venire, assumendo sempre più un’importanza strategica per i nostri clienti. Il ritorno di Francesco, che una decina di anni fa era già stato nostro collaboratore, rappresenta un passo fondamentale per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in questo mercato in crescita - spiega Joachim Sandberg, amministratore delegato di Cushman&Wakefield Italia -. Grazie alla vasta esperienza e alla profonda conoscenza del settore, Francesco sarà una risorsa chiave per supportare i nostri clienti nelle loro esigenze di investimento e sviluppo. Il suo ritorno ci permette anche di focalizzare le competenze e le energie di Alessandro Belli sul settore investimenti e su Roma in cui crediamo e dove vogliamo continuare a crescere. Siamo convinti che il ritorno di Francesco accelererà la crescita e un posizionamento del team tra i leader del settore, con un importante

rafforzamento in termini di competenze e presenza geografica”.