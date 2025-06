Estate a La Roqqa con esperienze bike di eccellenza

Una nuova serie di esperienze per l’estate è quella proposta da La Roqqa, il boutique hotel di Porto Ercole all’Argentario parte del gruppo Miramis Hospitality. Il gruppo ha infatti lanciato per la summer una proposta di esplorazione sostenibile del territorio attraverso esperienze ciclistiche realizzate in collaborazione con Massimiliano Lelli, ex ciclista professionista, e Tommasini Bikes.

Grazie alla collaborazione con Tommasini Bikes, l’hotel propone esperienze ciclistiche per ogni livello, dai tour in e-bike e mountain bike, fino alle sfide su gravel e bici da corsa. Qualunque sia il livello di preparazione, guide locali esperte accompagneranno gli ospiti alla scoperta di percorsi e sentieri nascosti, conosciuti principalmente dai residenti, attraversando i paesaggi della penisola dell’Argentario, la laguna di Orbetello, e le colline della Maremma.

Per i ciclisti più esperti, Massimiliano Lelli guiderà personalmente i partecipanti, offrendo un coaching esperto e itinerari completamente su misura, adattati al livello e agli obiettivi individuali. L’avventura può iniziare direttamente dallo storico stabilimento Tommasini di Grosseto, dove gli ospiti potranno toccare con mano la maestria artigianale, scegliere la bicicletta ideale per la giornata e pedalare attraverso i paesaggi selvaggi della Maremma fino a Porto Ercole.

“In Miramis crediamo che un’ospitalità indimenticabile significhi creare esperienze che lascino un segno profondo nei nostri ospiti – dice il ceo Stefano Cuoco -. Con questa nuova iniziativa ciclistica a la Roqqa, non offriamo semplicemente un soggiorno: invitiamo i nostri ospiti a scoprire l’anima della costa toscana su due ruote. La collaborazione con leggende come Massimiliano Lelli e Tommasini Bikes ci permette di unire un’ospitalità di livello mondiale con l’avventura, la bellezza e il senso di libertà che solo il ciclismo sa offrire”.

La proposta sarà disponibile anche presso tutte le proprietà del gruppo Miramis, tra cui il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola e La Capitana.