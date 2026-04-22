Falkensteiner Michaeler Tourism Group acquisisce il Capo Boi in Sardegna

Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ha acquisito il Falkensteiner Resort Capo Boi in Sardegna. Dopo 10 anni di gestione, il gruppo ha consolidato anche la proprietà dell’immobile, in linea con la sua strategia di acquisire asset chiave in destinazioni turistiche ad alto potenziale.

Nei prossimi anni sono previsti importanti investimenti con l’obiettivo di consolidare il posizionamento della struttura tra i principali resort 5 stelle dell’isola.

“Dopo dieci anni di proficua collaborazione, sono particolarmente lieto di affidare definitivamente il resort a un partner esperto e affidabile - ha dichiarato Giorgio Mazzella, già proprietario della struttura -. FMTG conosce profondamente il resort e il suo potenziale; sono certo che, all’interno del gruppo, continuerà il suo percorso di crescita con successo”.

L’acquisizione consente oggi di allineare gestione e proprietà, creando le condizioni per investimenti di lungo periodo e per un ulteriore sviluppo della destinazione.

“Con l’acquisizione del Falkensteiner Resort Capo Boi compiamo un passo fondamentale nella nostra strategia di possedere direttamente asset chiave in destinazioni europee di eccellenza - ha commentato Otmar Michaeler, ceo di FMTG -. Crediamo fortemente nella Sardegna. Conosciamo questa destinazione da oltre un decennio e siamo convinti di poterla portare, insieme ai nostri team, a un livello superiore.”

“La Sardegna è tra le mete più attrattive del Mediterraneo e, in particolare, l’area meridionale rappresenta un potenziale di sviluppo turistico ancora ampiamente inesplorato - ha aggiunto Erich Falkensteiner, presidente del consiglio di sorveglianza di FMTG -. Il fatto di poter compiere oggi questo passo è merito del lavoro straordinario svolto dall’intero team FMTG negli ultimi dieci anni”.

FMTG intende avviare nei prossimi anni un ampio piano di sviluppo per il Falkensteiner Resort Capo Boi, attraverso investimenti mirati a rafforzarne il posizionamento come resort 5 stelle di riferimento in Sardegna. Parallelamente, il gruppo punta a estendere progressivamente l’operatività lungo tutto l’anno, contribuendo a rendere il sud della Sardegna una destinazione attrattiva anche oltre la stagione estiva. Nel lungo periodo, l’obiettivo è l’ingresso nella collezione The Leading Hotels of the World, di cui fanno già parte tre strutture Falkensteiner.

“Questa operazione rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita in Italia e conferma la nostra capacità di gestire con successo progetti complessi – dice René Mutschlechner, managing director finance Italy del gruppo -. L’Italia è e continuerà a essere un mercato chiave per FMTG”.