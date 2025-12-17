Hilton, il Grand Hotel Savoia entra in Curio Collection

Le previsioni sono state confermate. Ha infatti aperto nei tempi a Genova, sotto le insegne di Curio Collection by Hilton, il Grand Hotel Savoia, il cinque stelle che segna il debutto del brand nel capoluogo ligure. La struttura, inaugurata nel 1879, è uno degli alberghi più antichi d’Italia. L’architettura di fine Ottocento è stata preservata grazie al restauro conservativo che ha mantenuto l’ingresso e il bancone del ricevimento originale. Lo stile art déco anni ‘20 si ritrova in diversi dettagli, come le lampade a ventaglio, mentre la scelta delle tonalità degli azzurri e delle sfumature corallo è un omaggio a Genova e alla sua vocazione marittima.

“L’ingresso in Curio Collection by Hilton - commenta Gabriele Fortunato, direttore del Grand Hotel Savoia - è per noi un importante riconoscimento, in quanto rappresenta una conferma sulla qualità e attenzione che riserviamo quotidianamente ai nostri ospiti”. L’albergo dispone di 117 camere, un ristorante interno, un bar, una lounge panoramica con vasche idromassaggio, una spa e centro wellness, oltre a un centro congressi.

Imperdibile la vista mozzafiato dalla terrazza, al settimo piano: uno sguardo privilegiato sulla città, sull’antico porto e il suo faro. Un punto panoramico dal quale si sono affacciate personalità illustri come le famiglie reali e importanti esponenti dello scenario musicale dello scorso secolo, tra cui Mascagni, Strawinski, Ella Fitzgerald e Ray Charles. In questo spazio esterno si organizzano colazioni, pranzi e aperitivi.