TTG Italia
Italian Exhibition Group

Hilton, il Grand Hotel Savoia entra in Curio Collection

Hilton, il Grand Hotel Savoia entra in Curio Collection

Le previsioni sono state confermate. Ha infatti aperto nei tempi a Genova, sotto le insegne di Curio Collection by Hilton, il Grand Hotel Savoia, il cinque stelle che segna il debutto del brand nel capoluogo ligure.

La struttura, inaugurata nel 1879, è uno degli alberghi più antichi d’Italia. L’architettura di fine Ottocento è stata preservata grazie al restauro conservativo che ha mantenuto l’ingresso e il bancone del ricevimento originale. Lo stile art déco anni ‘20 si ritrova in diversi dettagli, come le lampade a ventaglio, mentre la scelta delle tonalità degli azzurri e delle sfumature corallo è un omaggio a Genova e alla sua vocazione marittima.

  • Hilton, il Grand Hotel Savoia entra in Curio Collection

“L’ingresso in Curio Collection by Hilton - commenta Gabriele Fortunato, direttore del Grand Hotel Savoia - è per noi un importante riconoscimento, in quanto rappresenta una conferma sulla qualità e attenzione che riserviamo quotidianamente ai nostri ospiti”.

L’albergo dispone di 117 camere, un ristorante interno, un bar, una lounge panoramica con vasche idromassaggio, una spa e centro wellness, oltre a un centro congressi.

  • Hilton, il Grand Hotel Savoia entra in Curio Collection

Imperdibile la vista mozzafiato dalla terrazza, al settimo piano: uno sguardo privilegiato sulla città, sull’antico porto e il suo faro. Un punto panoramico dal quale si sono affacciate personalità illustri come le famiglie reali e importanti esponenti dello scenario musicale dello scorso secolo, tra cui Mascagni, Strawinski, Ella Fitzgerald e Ray Charles. In questo spazio esterno si organizzano colazioni, pranzi e aperitivi.

  • Hilton, il Grand Hotel Savoia entra in Curio Collection

“L’hotel - aggiunge il direttore - è un luogo intriso di cultura e bellezza, che racconta il fascino della Belle Époque e testimonia l’importante heritage della città di Genova. Far parte della collezione conferisce a questo gioiello architettonico una visibilità internazionale”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana