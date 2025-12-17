Preferred Hotels debutta nelle crociere sul Nilo

Preferred Hotels & Resorts si espande in Egitto e debutta nel segmento delle crociere di lusso nel Paese grazie alla nuova partnership siglata con Wings Encora Collection. L’accordo porta all’aggiunta, nel portfolio di Preferred, di un resort fronte mare a Sharm el Sheikh - il Coral Sea Holiday Resort - e di cinque crociere di lusso sul Nilo.

“L’inclusione di Wings Encora Collection nella nostra Lifestyle Collection segna un passo significativo nell’espansione di Preferred Hotels & Resorts in Egitto e nella più ampia regione Mena - sottolinea Saurabh Rai, vicepresidente esecutivo per Asia Meridionale, Medio Oriente e Africa di Preferred Hotels & Resorts -. Questa partnership non solo rafforza la nostra presenza in una destinazione chiave, ma diversifica anche il nostro portfolio con eccezionali esperienze di crociera sul Nilo e un resort di prim’ordine sul Mar Rosso”.

Come spiega TravelDailyNews i nuovi prodotti entreranno a far parte della Preferred Hotels & Resorts Lifestyle Collection e le crociere verranno effettuate con le navi fluviali premium Mazaj MS Tamr e Mazaj MS Tulip, oltre che con le dahabiye tradizionali in legno Mazaj Sia, Mazaj Seba e Mazaj Meroot. Ogni esperienza di crociera combinerà comfort contemporaneo con design tradizionale, servizio personalizzato, cucina raffinata e strutture spa, offrendo una gamma di itinerari su misura per diversi profili di viaggiatori.