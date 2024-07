Iberostar, nascono tre nuovi marchi per gli hotel sul mare

Si evolve il business di Iberostar Beachfront Resorts, il brand nato dall’alleanza con IHG che ora include un portafoglio di 70 hotel. Il marchio ha deciso di diversificare le strutture balneari raggruppandole in tre nuovi marchi: Iberostar Waves, Iberostar Selection e JOIA by Iberostar.

Iberostar Waves offre, come spiega la nota aziendale, “occasioni di divertimento davanti al mare” ed è un marchio ideale per famiglie e coppie che amano la spiaggia. Iberostar Selection, invece, come spiega Hosteltur è stata progettata per offrire esperienze di vacanza premium, garantendo un elevato livello di comfort e servizio.

In ultimo JOIA by Iberostar è una collezione di resort di lusso in luoghi unici e privilegiati, con un servizio altamente personalizzato. La nuova identità è già tangibile in alcune delle ultime aperture dell’azienda, come l’hotel Iberostar Selection Creta Marine sull’isola greca o l’Iberostar Selection Albufera a Maiorca. L’Iberostar Waves Gaviotas Park di Fuerteventura, che aprirà ad agosto, sarà il primo del segmento Iberostar Waves, mentre il primo resort della compagnia ad Aruba aprirà come JOIA Aruba by Iberostar, diventando il fiore all’occhiello del segmento JOIA dalla fine di quest’anno.