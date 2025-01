Il Caesar Augustus di Anacapri nelle mani del gruppo Statuto

Il Caesar Augustus di Anacapri cambia proprietà. Il noto albergo di lusso, di proprietà della famiglia Signorini dal 1940, passa nelle mani del Gruppo Statuto, secondo quanto si legge su Il Mattino.

Il gruppo con questo investimento arricchisce il proprio portafoglio di hotel di lusso che già include, tra gli altri, l’Hotel Danieli di Venezia, il Four Seasons di Milano e il Six Senses di Roma.

L’hotel deve il suo nome alla statua dell’imperatore romano Cesare Augusto collocato su una terrazza della struttura nel 1900 dal principe russo Emmanuel Bulhak che acquistò, l’allora Villa Bitter, costruita nel 1850, da un ricco tedesco, trasformandola in un centro di arte e cultura. Passata alla famiglia Signorini, la villa divenne hotel, e negli anni ’50, un resort di lusso.

Il Gruppo Statuto ha recentemente acquistato il Six Senses London e il Six Senses Ibiza e, in Italia, l’ex Grand Hotel Cadenabbia sul Lago di Como, destinato a diventare un Six Senses nel 2028.