Non c’è solo la seconda struttura italiana, sul lago di Como, tra le novità di Mama Shelter per il prossimo futuro.

Il gruppo alberghiero di Ennismore ha infatti annunciato altre nuove aperture per il 2025 e il 2026, dopo la conclusione di quest’anno con il Mama Shelter Dubai, che sarà inaugurato il 15 dicembre.

Seguirà il debutto in Asia, a Singapore, con quella che sarà la ventesima struttura del gruppo, 110 camere nel cuore di Killiney Road. L’hotel disporrà anche di un ristorante e un rooftop con piscina e vista sullo skyline di Singapore.

Poco dopo, aprirà in Svizzera a metà del 2025 il Mama Shelter Zurich, con oltre 170 camere, un ristorante, un rooftop e 550 mq di sale riunioni.

Le aperture del 2026

Anche il 2026 si preannuncia foriero di novità, come scrive TophotelNews. Oltre all’apertura a Como prevista per metà anno, il gruppo esordirà nel continente africano con il Mama Shelter Cape Town, 120 camere, 213 mq di sale riunioni, 380 mq di spazi di lavoro, una palestra e un ristorante rooftop, oltre a una piscina e una terrazza. L’hotel introdurrà anche un nuovissimo concept per il marchio: Mama Play, uno spazio ricreativo di 742 mq con bowling, karaoke e aree dedicate per ristoranti ed eventi.

Nel 2026 Mama Shelter aprirà anche il suo secondo hotel a Los Angeles, Mama Shelter Downtown LA. Situato nel Fashion District e a pochi passi dal Los Angeles Flower District, questo albergo disporrà di più di 140 camere e quattro suite, due ristoranti, di cui uno sul tetto, e una caffetteria. Sempre nel 2026 sarà operativo anche il Mama Shelter Medellín, nel quartiere El Poblado, con 150 camere, un ristorante, un bar, una piscina sul tetto con vista panoramica e oltre 3.000 mq di spazio di coworking, più 500 mq di sale riunioni.

L’ultima apertura di Mama Shelter per il 2026 sarà Mama Shelter Casablanca, nel quartiere Princesses, con oltre 90 camere e 49 appartamenti dal design esclusivo. L’hotel ospiterà la piscina più lunga della città, una lounge sul tetto con vista panoramica, una sala riunioni di 140 mq, molteplici opzioni di ristorazione e una sala fitness.