Minor Hotels, in arrivo il secondo resort Nh Collection alle Maldive

Aprirà nel 2025 il secondo Nh Collection alle Maldive. La struttura conterà 129 camere e nascerà dalla trasformazione del Reethi Beach Resort, distante 35 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé.

Il resort resterò chiuso fino al 25 aprile e verrà poi trasformato nel corso dei 6 mesi successivi, per aprire nell’ultimo trimestre dell’anno come NH Collection Maldives Reethi Resort, come spiega hosteltur.com.

La struttura prevede anche 10 proposte gastronomiche, spa, piscina, campi da tennis, badminton, squash e palestra