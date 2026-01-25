New York stringe sulle tariffe nascoste in hotel

A New York arriva la stretta contro le ‘junk fees’. La Grande Mela ha approvato un nuovo regolamento che vieta gli albergatori di addebitare costi aggiuntivi all’insaputa dei clienti.
Il provvedimento vuole garantire ai consumatori tariffe chiare e maggiore trasparenza, imponendo agli hotel di esporre in modo ben visibile il prezzo totale del pernottamento, includendo le commissioni obbligatorie come le ‘destination fee’, le ‘resort fee’ o le ‘hospitality service fee’.
Secondo quanto riporta Travel Weekly, il sindaco di New York City, Zohran Mamdami, ha annunciato l’entrata in vigore delle nuove misure dal prossimo 21 febbraio.
Agli albergatori sarà richiesta maggiore trasparenza anche sulle sulle preautorizzazioni effettuate sulle carte di credito, nonché sulle comunicazioni pubblicitarie e sulle offerte.
Il nuovo regolamento, elaborato dal Dipartimento per la Tutela dei consumatori e dei lavoratori di New York, si rifà a una normativa approvata dalla Federal Trade Commission nel 2024, che impone agli hotel di mostrare fin da subito il prezzo finale, comprensivo di tutte le tariffe obbligatorie.
Remo Vangelista