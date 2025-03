Novotel, nuove aperture in tutta Europa

Novotel amplia la presenza del marchio con nuove aperture in Spagna, Francia, Germania e con il debutto in nuovi paesi quali Malta e la Croazia.

Philippe Bijaoui, chief development officer Europe & North Africa premium, midscale, economy, ha dichiarato: “L’espansione strategica di Novotel in Europa sottolinea il nostro impegno per la crescita e l’innovazione del marchio. La nostra strategia è incentrata sull’offerta di spazi versatili che integrano affari e tempo libero, consentendo agli ospiti di rilassarsi, connettersi e concentrarsi su ciò che conta. Parallelamente alla sua crescita, Novotel si impegna a plasmare il futuro dei viaggi con un approccio equilibrato, basato sull’esperienza, in grado di convincere i viaggiatori moderni”.

Tra le aperture in Europa si segnalano quelle del Novotel Valencia Lavant a Valencia, del Novotel Malta Sliema a Malta, del Novotel Zagreb in Croazia, del Novotel Hamburg in Germania e del Novotel Paris La Déf Nanterre in Francia.

Gli hotel Novotel in Europa e nel mondo sono parte integrante di ALL, il programma fedeltà e piattaforma di prenotazione all in one, che offre ai membri vantaggi esclusivi, servizi personalizzati ed esperienze uniche.