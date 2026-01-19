Scandic cresce in Norvegia, terzo hotel a Tromso

Scandic accelera sull’Artico e annuncia un nuovo Scandic Go a Tromsø, in Norvegia, rafforzando la propria presenza in una delle destinazioni nordiche a più alta crescita. L’hotel sorgerà nel centro cittadino all’interno di un complesso a uso misto e offrirà 170 camere, con apertura prevista dopo l’estate 2026 e completamento del progetto nel 2028.

Terzo hotel Scandic in città e secondo Scandic Go in Norvegia, risponde alla crescente domanda di soluzioni centrali e accessibili. Tromsø, porta dell’Artico e hub per aurora boreale e turismo esperienziale, continua ad attrarre flussi internazionali. Il progetto punta su sostenibilità e design funzionale, con materiali riciclati, sistemi efficienti e obiettivo Nordic Swan Ecolabel, in linea con la strategia di turismo responsabile del gruppo.