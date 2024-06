Soges Group, da domani in Borsa per accelerare la crescita nel settore alberghiero

Soges Group, presente sul mercato con il marchio Place of Charme, è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. L’inizio delle negoziazioni in Borsa è previsto per domani, 12 giugno.

L’ammontare complessivo del collocamento è pari a 2 milioni 719mila 575 euro. Al collocamento hanno partecipato in larga parte investitori istituzionali italiani ed esteri ed investitori professionali e in minor parte investitori retail.

Andrea Galardi, co-founder e amministratore delegato di Soges Group, ha commentato: “L’ingresso in Borsa rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita, che negli ultimi 5 anni ha registrato un Cagr superiore al 37%. Con l’Ipo puntiamo ad accelerare la realizzazione di un ambizioso piano strategico, acquisendo nuove gestioni alberghiere in tutta Italia, valorizzando le strutture in portfolio e rafforzando l’innovazione digitale e la formazione del management e dell’operativo. Siamo fiduciosi che il nostro business model semplice, scalabile ed efficace ci permetterà di massimizzare i ricavi e la marginalità, in un settore in forte espansione e ricco di opportunità, ma stanco e bisognoso di operatori solidi e professionali. Le proiezioni di settore sono più che confortanti: si stima che in Italia il mercato dell’hospitality raggiungerà un valore complessivo di circa 72 miliardi di euro entro il 2027, con un Cagr 2022-27 del 10,8%”.