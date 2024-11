Aria di nuovo in casa di Th Resorts. In occasione di ‘Campo Base’, l’evento aziendale che ha riunito per la prima volta tutte le strutture operative di Padova, Milano e Pesaro insieme ai direttori, sono state definite le linee strategiche per il futuro ed è stato ridisegnato l’organico.

“Siamo al nostro ‘campo base’, un punto di partenza per affrontare le sfide che ci attendono – ha commentato il presidente, Graziano Debellini -. La nostra è una storia di crescita e trasformazione, resa possibile da valori forti e da soci che ci hanno permesso di costruire un vero gruppo industriale.”

Alberto Peroglio Longhin, a.d. fresco di nomina, ha illustrato le sue priorità: consolidare la crescita del gruppo attraverso l’efficientamento dei processi, la valorizzazione del brand e l’innovazione organizzativa. “Per continuare a crescere dobbiamo migliorare il nostro modo di lavorare, rendendo la struttura più solida e capace di affrontare le opportunità e le sfide del mercato turistico”.

Tra le principali novità spicca la nuova governance. Maria Debellini, nominata vice presidente con il ruolo di chief innovation oficer, ha sottolineato: “La strategia per il nostro futuro sarà quella di tutelare i valori del nostro marchio all’interno di un percorso di innovazione, per il quale dovremo impegnarci a curare ogni singolo nuovo progetto.”

Salvatore Piazza, coo, avrà la responsabilità della gestione integrata delle aree prodotto, operativa e commerciale, con l’obiettivo di ottimizzare i processi e garantire una gestione più snella e reattiva. “La nostra priorità sarà offrire un prodotto riconoscibile, ma allo stesso tempo innovativo, che risponda alle esigenze dei clienti e rafforzi il loro legame con il brand. Non possiamo accontentarci, dobbiamo osare e costruire con spirito imprenditoriale e responsabilità condivisa, attraverso una riorganizzazione dei process” ha commentato Piazza.

Tra le linee strategiche presentate spiccano i prezzi dinamici, supportati dalla tecnologia di ElasticHotel, una rinnovata attenzione ai temi Esg con azioni misurabili in ambito non solo sociale, ma anche ambientale e di governance, e investimenti in formazione e innovazione per valorizzare talenti e competenze interne. “Solo con audacia e convinzione, abbracciando il cambiamento, possiamo continuare a crescere, mirando ad essere un punto di riferimento nel panorama delle imprese di turismo in Italia” ha concluso Peroglio Longhin.