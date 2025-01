The Social Hub apre la nuova struttura a Firenze

The Social Hub ha inaugurato la sua seconda struttura a Firenze, in viale Belfiore, dopo il debutto in viale Lavagnini nel 2018. Il gruppo, specializzato in ospitalità ibrida, ha investito 150 milioni per creare un complesso di 9 piani con parcheggio sotterraneo, composto da due edifici separati da una strada commerciale e sovrastati da un giardino pensile di 7mila metri quadri, la più grande terrazza panoramica sulla città, accessibile da tarda primavera.

Con 550 camere e soggiorni flessibili da una notte a un anno, la struttura ospita uno dei coworking più grandi della Toscana, 3.300 mq per 500 persone, oltre a ristoranti, bar, piscina, palestra, 32 uffici e 10 sale meeting.

Sarà il primo TSH con abbonamento mensile per l’accesso a tutti i servizi e un’app dedicata. “Vogliamo diventare un luogo di innovazione aperto alla città - afferma Charlie MacGregor, ceo e fondatore TSH -. L'apertura del secondo hub a Firenze e la prossima a Roma a maggio, rappresentano un traguardo importante nella crescita del gruppo, che oggi premia i nostri sforzi. Tra gli obiettivi futuri in Italia, puntiamo a Milano e una seconda struttura su Roma”. L'Italia diventerà il secondo mercato più importante dopo i Paesi Bassi, dove ha già 8 strutture e il quartier generale ad Amsterdam.