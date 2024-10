UNA Esperienze apre in Sicilia il Maniace Boutique Hotel Ortigia

Un nuovo indirizzo in Sicilia per la collezione UNA Esperienze. Il marchio del Gruppo UNA ha aperto al pubblico Maniace Boutique Hotel Ortigia, boutique hotel a 4 stelle situato nel cuore storico di Siracusa e che porta a 20 le strutture in portfolio.

“L’ingresso di questa nuova struttura nella catena come affiliato rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita e consolidamento in Sicilia, dove siamo già presenti con altre 5 strutture - spiega Giorgio Marchegiani, amministratore delegato del Gruppo UNA -. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri ospiti una nuova esperienza di soggiorno di alto livello, in una delle location più affascinanti dell’isola”.

Dimora storica affacciata sulla spiaggetta di Calarossa, l’hotel dispone di 21 camere e suite, moderne e luminose, sobriamente arredate secondo il più ricercato stile siciliano. Ogni camera racconta agli ospiti una storia attraverso elementi tipici della cultura dell’isola: dai pupi alle saline, passando per il vulcano Etna e i fichi d’India.

L’attenzione al territorio e allo stile isolano è il fil rouge che collega i diversi ambienti, impreziositi con arredamenti tipici, pavimenti in marmo, tonalità calde e volte che creano un’atmosfera intima e rilassante.

Tra i servizi una breakfast room che permette di dare il via alla giornata ammirando un’antica abside risalente al IV d.C.; un giardino privato per la colazione all’aperto durante la bella stagione. E ancora una terrazza esterna, per concedersi un aperitivo, sorseggiare un calice divino o partecipare a degustazioni.

Grande attenzione è rivolta al tema della sostenibilità, grazie all’impiego di pannelli solari, lampade a basso consumo, che promuovono l’economia circolare. La struttura privilegia, inoltre, l’utilizzo di prodotti locali e a chilometro zero.