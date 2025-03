Apre De Montel-Terme Milano, il più grande parco termale urbano d’Europa

Sono state inaugurate ieri a Milano le Terme De Montel, un progetto realizzato con il recupero delle ex scuderie De Montel a San Siro, che si configura come il più grande parco termale urbano d’Europa.

Oltre 16 mila metri quadrati di superficie - di cui 6 mila al coperto e 10 mila all’aperto tra corte e aree verdi - interamente dedicati al benessere, alla sostenibilità e alla rigenerazione urbana.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al Fondo Infrastrutture per la Crescita - Esg (Fondo IPC), gestito da Azimut Libera Impresa Sgr del gruppo Azimut , con un investimento di 57 milioni di euro per l’acquisto e la riqualificazione della struttura, in sinergia con il Gruppo Terme & Spa Italia. Dopo oltre tre anni di lavori, l’intervento ha permesso di trasformare un’area dimenticata in un modello di benessere contemporaneo.

Il centro utilizza acqua termale naturale, proveniente da una falda profonda 396 metri dalle proprietà benefiche, che rendono l'esperienza di benessere autentica e radicata nel territorio.

Il progetto è parte del programma internazionale Reinventing Cities promosso dalla rete internazionale C40, che ha visto il coinvolgimento di diverse città in tutto il mondo. Il recupero delle ex scuderie, dismesse da decenni, rappresenta un intervento strategico per rilanciare il quartiere di San Siro.

Particolare attenzione è stata riservata al tema della sostenibilità ambientale, fulcro del progetto.