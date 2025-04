Assonautica: “Dobbiamo ringiovanire il diportismo italiano”

Assonautica punta sul rinnovamento generazionale e sul futuro. “Oggi - sostiene Antonio Bufalari, segretario generale di Assonautica - abbiamo in media pensionati che si sono comprati una piccola barca, ma noi dobbiamo ringiovanire il diportismo italiano, dobbiamo formare alla vela i giovani di oggi, che diventeranno i diportisti di domani”.

“Per far questo, però - aggiunge -, servono investimenti ed eventi di richiamo, come il Rome Foil Festival che si terrà sul lago di Bracciano dal 15 al 18 maggio”. Seicento atleti da mezzo mondo si sfideranno a vela, surf e windsurf e sci nautico, mentre 800 studenti faranno attività di avvicinamento alla vela e intanto un villaggio di 80 espositori animerà le vie cittadine dei borghi attorno il lago. “Come Assonautica - conclude Bufalari - daremo il massimo supporto a questa manifestazione che, in maniera sostenibile, mette insieme vela e territorio. Una forma di organizzazione turistica vincente”.