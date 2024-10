Basilicata, dati in crescita sull’onda degli arrivi dall’estero

Gli stranieri trainano i dati della Basilicata. Per la stagione estiva, la Regione segna numeri in crescita, con un +60% per gli arrivi dall’estero rispetto al 2019.

“In questi anni - afferma il direttore dell’Azienda di Promozione Turistica regionale, Antonio Nicoletti - abbiamo costruito un quadro solido e fornito una prospettiva nuova ai nostri operatori; pur nella consapevolezza del tanto lavoro ancora da svolgere, i segnali che arrivano dal mercato ci consentono di avere una ragionevole fiducia nel futuro”.

Come riporta ansa.it, la Basilicata ha anche lavorato sulla destagionalizzazione, puntando a un turismo che duri tutto l’anno.