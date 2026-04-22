Centinaio: “Lavoriamo per uno standard unitario e riconosciuto del turismo accessibile”

“L’accessibilità è una grande opportunità per il turismo. Consentire alle persone con disabilità di fruire dei tanti tipi di turismo che abbiamo in Italia significa garantire i diritti di cittadinanza, aumentare le loro possibilità di occupazione e creare nuove occasioni di crescita per il settore”. Lo ha affermato il vicepresidente del Senato e responsabile del dipartimento Turismo della Lega, Gian Marco Centinaio, intervenendo a Firenze al convegno ‘Italia insieme, turismo accessibile e territorio’ organizzato dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

“Il turismo italiano ha bisogno di sviluppare i servizi che offre ai visitatori e quelli relativi all’accessibilità e all’inclusività sono tra i primi”, ha proseguito Centinaio. “Per fare questo, è indispensabile che pubblico e privato collaborino tra loro e con le associazioni del Terzo Settore, che possono indicare sui territori le priorità su cui intervenire per garantire la piena fruibilità da parte delle persone con disabilità e le loro possibilità di coinvolgimento. Ed è necessario formare gli operatori per gestire con competenza e sensibilità gli ospiti con disabilità”.

Infine, ha lanciato una proposta: “Sarebbe opportuno lavorare su uno standard unitario e riconosciuto del turismo accessibile, così da superare le divisioni che ci sono tra le varie Regioni e creare un circuito unico di qualità, che possa fare da riferimento per i visitatori con disabilità, soprattutto quelli stranieri”.