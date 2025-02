Concessioni balneari, il Tar della Liguria boccia la proroga fino al 2027

Nuovo colpo di scena sul fronte delle concessioni balneari. Il Tar della Liguria ha bocciato la proroga fino al 2027, concordata dal Governo con la Commissione Ue.

Il tribunale ha infatti respinto il ricorso di tre gestori di stabilimenti balneari di Zoagli, cittadina in provincia di Genova, contro la delibera della giunta comunale che confermava la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023.

La sentenza apre quindi alla possibilità, come previsto dalla direttiva Bolkestein, di indire subito gare per la concessione degli stabilimenti. Uno scossone per il comparto e per il Governo.

Ma il pronunciamento del Tar della Liguria non sembra spaventare l’Esecutivo, secondo riportano oggi le colonne de Il Messaggero. Fonti vicine al Governo avrebbero infatti riferito alla testata che “cambia poco” e che “la scelta rimane in capo ai Comuni”.